Fallimento Inter: pareggia con lo Shakhtar ed esce dalla Champions League. Bastava la vittoria per gli ottavi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Inter ha fallito. Bastava sconfiggere lo Shakhtar Donetsk a San Siro per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, ma i nerazzurri sono stati bloccati su uno scialbo 0-0 dalla compagine ucraina e devono dire addio all’Europa. A tutta l’Europa, perché non ci sarà nemmeno il ripescaggio in Europa League. Gli uomini di Antonio Conte chiudono il gruppo B al quarto posto con appena 6 punti all’attivo alle spalle di Real Madrid (10), Borussia Moenchengladbach (8) e Shakhtar Donetsk (8). All’Inter Bastava vincere perché gli spagnoli hanno avuto la meglio su tedeschi per 2-0 tra le mura amiche, eppure è mancato quel guizzo per raggiungere uno degli obiettivi stagionali. Ora i meneghini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ha fallito.sconfiggere loDonetsk a San Siro per qualificarsi aglidi finale della, ma i nerazzurri sono stati bloccati su uno scialbo 0-0compagine ucraina e devono dire addio all’Europa. A tutta l’Europa, perché non ci sarà nemmeno il ripescaggio in Europa. Gli uomini di Antonio Conte chiudono il gruppo B al quarto posto con appena 6 punti all’attivo alle spalle di Real Madrid (10), Borussia Moenchengladbach (8) eDonetsk (8). All’vincere perché gli spagnoli hanno avuto la meglio su tedeschi per 2-0 tra le mura amiche, eppure è mancato quel guizzo per raggiungere uno degli obiettivi stagionali. Ora i meneghini ...

