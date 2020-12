Da Unicredit un altolà all’Europa L’alert di Bloomberg

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una spia si è accesa tra le banche d’Europa. Mentre a Bruxelles ci si affanna da mesi per completare quella unione bancaria che sembra sempre più lontana, il sistema del credito manda segnali che vanno nella direzione opposta: guai a condividere in toto regole e rischi, per gli istituti è tempo di rivendicare la nazionalità di appartenenza. Uno di questi segnali è arrivato da, fresca di ribaltone al vertice dopo il passo indietro di Jean-Paul Mustier, complice lo zampino della politica del palazzo, propensa a un matrimonio con Mps. Anche a, tra le maggiori testate finanziarie al mondo, non sono sfuggiti i fatti di piazza Gae Aulenti, costati alla banca il 13% del valore del titolo in Borsa in meno di 48 ore. Ma la posta in gioco è se possibile molto più pesante. C’è di mezzo il destino dell’unione bancaria oltre che, come sempre, il ...