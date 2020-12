Conte: “Ha dell’incredibile non riuscire a fare un gol in due partite dominate con lo Shakhtar” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar, che gli è costato l’uscita dalle competizioni europee:“Squadra poco cattiva? Questi sono pareri vostri, li rispetto ma non sono assolutamente d’accordo. Penso che la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva, e credo che ha dell’incredibile che in due partite dominate non siamo riusciti a fare un gol contro lo Shakhtar”. Foto: Conte Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonioha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar, che gli è costato l’uscita dalle competizioni europee:“Squadra poco cattiva? Questi sono pareri vostri, li rispetto ma non sono assolutamente d’accordo. Penso che la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva, e credo che hache in duenon siamo riusciti aun gol contro lo. Foto:Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giorgiolaporta : #Conte a reti unificate diceva “l’Italia non ha bisogno del #MES, perché è uno strumento inadeguato”. Oggi si è rim… - Giorgiolaporta : Il #GovernoConte 2 ha appena smantellato il #decretoSicurezza votato dal #Governo Conte uno. Proprio come voleva il… - mante : Paragonare il discorso di Merkel di oggi a quello di Conte che nella sera della giornata in cui abbiamo avuto quasi… - SpecialUAN_ : RT @_LordJack: Motivi per cui Conte odia Capello: - Capello si oppose al rinnovo di Conte appena arrivò alla Juve nel 2004, rifiutandolo a… - Maurizio2LaVen2 : Conte dovrebbe sparecchiare e andare alle elezioni ! È ovvio che non è possibile ! Ma potrebbe mettere la fiducia s… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Ha Black Friday: i consigli di Cisco per acquisti online sicuriCome evitare phishing e truffe durante la stagione degli acquisti online Fortune Italia Conte: "Ha dell'incredibile non riuscire a fare un gol in ...

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar, che gli è costato l’uscita dalle competizioni europee: “Squadra poco cattiva? Questi sono pareri vostri, li rispetto ma non sono assolutamente d’accordo. Penso che la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva, e credo che ha dell’incredibile che in due partite dominate non siamo riusciti a fare ...

Inter-Shakhtar | Conte | “Non rispettati da arbitri e Var ...

Inter-Shakhtar, Conte: “Non rispettati da arbitri e Var, incredibile non aver segnato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La squadra ha messo tutto, ma ha dell’incredibile che non siamo ...

Conte, nuovo Dpcm Natale: «Spostamenti vietati dal 21 ...

Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le misure del nuovo Dpcm Natale, in vigore da oggi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6...

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar, che gli è costato l’uscita dalle competizioni europee: “Squadra poco cattiva? Questi sono pareri vostri, li rispetto ma non sono assolutamente d’accordo. Penso che la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva, e credo che ha dell’incredibile che in due partite dominate non siamo riusciti a fare ...Inter-Shakhtar, Conte: “Non rispettati da arbitri e Var, incredibile non aver segnato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La squadra ha messo tutto, ma ha dell’incredibile che non siamo ...Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le misure del nuovo Dpcm Natale, in vigore da oggi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6...