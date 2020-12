CNEL chiama i giovani con nuova consultazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fai sentire la tua voce!: il CNEL chiama a raccolta i giovani con una consultazione che ha l’obiettivo di raccogliere le aspettative dei ragazzi su temi di stretta attualità ‘Cosa s’intende per ‘Welfare State’?’, ‘Su cosa dovrebbe puntare lo Stato per far ripartire il Paese?’. Sono queste alcune delle domande inserite nel nuovo questionario lanciato dal… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fai sentire la tua voce!: ila raccolta icon unache ha l’obiettivo di raccogliere le aspettative dei ragazzi su temi di stretta attualità ‘Cosa s’intende per ‘Welfare State’?’, ‘Su cosa dovrebbe puntare lo Stato per far ripartire il Paese?’. Sono queste alcune delle domande inserite nel nuovo questionario lanciato dal… L'articolo Corriere Nazionale.

dottorg : RT @Diregiovani: Il #Cnel ha lanciato un nuovo #questionario, in collaborazione con noi di #Diregiovani, direttamente ai ragazzi tra i 14 e… - occhifuggenti : RT @Diregiovani: Il #Cnel ha lanciato un nuovo #questionario, in collaborazione con noi di #Diregiovani, direttamente ai ragazzi tra i 14 e… - Diregiovani : Il #Cnel ha lanciato un nuovo #questionario, in collaborazione con noi di #Diregiovani, direttamente ai ragazzi tra… -