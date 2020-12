Cina, prezzi al consumo in frenata a novembre: -0,5% sull'anno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In Cina i prezzi al consumo hanno segnato una contrazione annua dello 0,5% a novembre: si tratta del primo calo da ottobre 2009, determinata dalla brusca frenata del settore alimentare (-2%), a fronte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Inalsegnato una contrazione annua dello 0,5% a: si tratta del primo calo da ottobre 2009, determinata dalla bruscadel settore alimentare (-2%), a fronte ...

In Cina i prezzi al consumo hanno segnato una contrazione annua dello 0,5% a novembre: si tratta del primo calo da ottobre 2009, determinata dalla brusca frenata del settore alimentare (-2%), a fronte ...