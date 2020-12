Cangemi: oggi con settore giovanile SS Lazio per ribadire no a bullismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Lo sport come valore e momento di aggregazione continua ad essere la leva piu’ forte della campagna ‘No Bulli’, con cui vogliamo diffondere un messaggio chiaro contro una vera e propria piaga sociale”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. “oggi, dal centro sportivo del settore giovanile della SS Lazio, abbiamo voluto ribadire il nostro messaggio contro il bullismo e contro ogni forma di prepotenza e violenza ai danni dei ragazzi.” “Il Covid ha avuto e sta avendo ripercussioni importanti sulla vita dei piu’ giovani, che hanno visto assottigliarsi la possibilita’ di svolgere attivita’ all’aperto a favore invece di un maggior utilizzo di tecnologie e presenza on line.” “Il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Lo sport come valore e momento di aggregazione continua ad essere la leva piu’ forte della campagna ‘No Bulli’, con cui vogliamo diffondere un messaggio chiaro contro una vera e propria piaga sociale”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale dele consigliere Lega, Giuseppe Emanuele. “, dal centro sportivo deldella SS, abbiamo volutoil nostro messaggio contro ile contro ogni forma di prepotenza e violenza ai danni dei ragazzi.” “Il Covid ha avuto e sta avendo ripercussioni importanti sulla vita dei piu’ giovani, che hanno visto assottigliarsi la possibilita’ di svolgere attivita’ all’aperto a favore invece di un maggior utilizzo di tecnologie e presenza on line.” “Il ...

