Braccio di ferro Conte-Renzi sul Recovery | il Pd media ma la tensione è alta

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - “Noi cosi' non votiamo niente”. Italia viva sul ‘plan' ha alzato il muro. Si deve stralciare la norma sulla ‘governance', non ci sono alternative, non va bene neanche un decreto al posto di un emendamento alla legge di Bilancio. Il premier Conte rischia di andare a Bruxelles per il Consiglio europeo senza l'ok al piano sui finanziamenti Ue. Perché se il Consiglio dei ministri di ieri è sto per ildi ferro in corso comunque il governo è chiamato a dare un via libera alla 'cornice' dei progetti. Una riunione del Cdm potrebbe tenersi oggi in serata ma iani si mettono di traverso, da qui l'irritazione, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, dello stesso presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi non filtrano commenti sulla posizione di Italia viva. Ma nel ...