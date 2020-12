Bavagli e manette Così Xi silenzia di nuovo Hong Kong

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non demorde la stretta del governo di Pechino contro i giovani leader che si battono a favore della democrazia a. L’ultima azione riguarda l’attivista Agnes Chow, che si è vista negare nuovamente la libertà su cauzione e dovrà restare in carcere. La ragazza di 24 anni è accusata di avere partecipato nel 2019 ad un’assemblea non autorizzata nei dintorni della stazione generale della polizia. È stata condannata a 10 mesi di carcere insieme ai compagni del movimento Demosisto, Joshua Wong e Ivan Lam. Per loro invece la sentenza è di 13,5 e 7 mesi di reclusione, rispettivamente. I tre giovani sono stati incarcerati quando si sono presentati all’udienza in tribunale a fine novembre. Per il giudice dell’Alta Corte Judianna Barnes sarebbe inutile presentare un appello per il caso di Chow. Secondo la difesa, la pena per Chow è troppo severa, perché ...