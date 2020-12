Ajax-Atalanta | la verità di Percassi | “Lite Gasperini-Gomez? Ho già deciso il loro futuro”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Dea vola agli ottavi di finale.Successo dell'contro l', che regala ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A decidere è la rete di Muriel, che regala spettacolo all'Amsterdam Arena. Un risultato importante analizzato al triplice fischio dall'amministratore delegato dell', Luca, ai microfoni di SKY. "Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un'che rappresenta Bergamo per noi è straordinario. Abbiamo vissuto delle emozioni straordinarie, per noi stasera è un'ulteriore dimostrazione che questo gruppo di lavoro abbia raggiunto un risultato storico per questa società.? Mio padre è il primo tifoso, ma non fa altro che rappresentare tutte le case dei tifosi atalantini. Si ...