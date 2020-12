Vaccino antinfluenzale | uno su 4 resta senza e mancano tutti quelli tra i 60 e i 64 anni

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 8 dicembre 2020) Anche a Cogliate, come ini comuni dell’Ats Brianza, la somministrazione dei vaccini è stata temporaneamente sospesa in attesa di ricevere nuove forniture. I quantitativi ricevuti sono ampiamente al di sotto delle richieste avanzate e al momento i medici hanno ricevuto una mail di Ats in cui si indica come generica data possibile per td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.