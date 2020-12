The Prom su Netflix, un tripudio di glitter e perfezione formale con alcune note stonate (Di martedì 8 dicembre 2020) Ryan Murphy ne aveva parlato come di un regalo di Natale al mondo, una parentesi di speranza che avrebbe scaldato i cuori con la dolcezza gentile della sua umanità. The Prom, su Netflix dall’11 dicembre, è però qualcosa di radicalmente diverso. È un occhio strizzato agli amanti della vecchia Broadway. È un tributo al fascino irresistibile del tradizionale ballo dei maturandi. È un racconto della ricerca di redenzione che, nell’ansia di omaggiare un cast di stelle accecanti, dimentica spesso di essere al servizio di un’adolescente qualunque alle prese con un diritto negato. La linfa narrativa di The Prom su Netflix è tratta dall’omonimo spettacolo teatrale, a sua volta ispirato a una vicenda realmente accaduta. L’adattamento diretto da Ryan Murphy prende il via nel momento in cui Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Ryan Murphy ne aveva parlato come di un regalo di Natale al mondo, una parentesi di speranza che avrebbe scaldato i cuori con la dolcezza gentile della sua umanità. The, sudall’11 dicembre, è però qualcosa di radicalmente diverso. È un occhio strizzato agli amanti della vecchia Broadway. È un tributo al fascino irresistibile del tradizionale ballo dei maturandi. È un racconto della ricerca di redenzione che, nell’ansia di omaggiare un cast di stelle accecanti, dimentica spesso di essere al servizio di un’adolescente qualunque alle prese con un diritto negato. La linfa narrativa di Thesuè tratta dall’omonimo spettacolo teatrale, a sua volta ispirato a una vicenda realmente accaduta. L’adattamento diretto da Ryan Murphy prende il via nel momento in cui Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry ...

Definito da molti critici una 'macchietta', il personaggio gay interpretato da James Corden, nella vita reale padre felicemente sposato con una donna, ha inorgoglito l'attore.

Film The Prom, con Meryl Streep, Ariana DeBose, Nicole Kidman, Kerry Washington, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Nico Greetham Logan Riley, Nathaniel J. Potvin e Sofia Dele. In stream ...

