Sondaggi La7: solo 3 italiani su 10 approvano governo Conte

Poco più di uno su tre si fida dell'attuale esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, prova di un crollo tra la prima e la seconda ondata a causa di ripetuti errori logistici e di comunicazione

Poco più di uno su tre si fida dell’attuale esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, prova di un crollo tra la prima e la seconda ondata a causa di ripetuti errori logistici e di comunicazione ...

Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi secondo Swg

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg non hanno domandato solo le intenzioni di voto, ma anche cosa dovrebbe fare il governo ora.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg non hanno domandato solo le intenzioni di voto, ma anche cosa dovrebbe fare il governo ora.