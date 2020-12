Solskjaer su Raiola: «Prima si rende conto che il calcio è uno sport di squadra, meglio è» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha voluto rispondere alle parole di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba. Le dichiarazioni del tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha risposto alle parole di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba. Ecco cosa ha detto il tecnico del Manchester United. «Non appena l’agente di Pogba si rende conto che il calcio uno sport di squadra, meglio è. Non voglio spendere energie per questo. Devi chiedere a Paul se è felice o no, non parlerò per lui. Paul è concentrato nel fare del suo meglio per la squadra» Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ole Gunnarha voluto rispondere alle parole di Minosul futuro di Paul Pogba. Le dichiarazioni del tecnico Ole Gunnarha risposto alle parole di Minosul futuro di Paul Pogba. Ecco cosa ha detto il tecnico del Manchester United. «Non appena l’agente di Pogba siche ilunodiè. Non voglio spendere energie per questo. Devi chiedere a Paul se è felice o no, non parlerò per lui. Paul è concentrato nel fare del suoper la» Leggi sunews24.com

