Scanzi a La7: "La crisi di governo non conviene a nessuno. I fuoriusciti del M5s? Scappati di casa politici e rosiconi" (Di martedì 8 dicembre 2020) "La crisi di governo? Non conviene a nessuno, anche se il problema esiste. E si chiama renziani e 5 stelle". È l'analisi di Andrea Scanzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, sull'ipotesi di una crisi dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "Che cosa vuole Matteo Renzi? Può essere che voglia più potere nella gestione dei soldi del Recovery Fund e più nomine. Sicuramente vuole indebolire Conte. Poi ci sono i fenomeni. E mi riferisco ai fuoriusciti del M5s. Ci sono Scappati di casa politici, ma anche i rosiconi di professione, tipo qualche ex ministro. Poi ci sono quelli che odiano Luigi Di Maio o quelli che non sanno fare tattica. E infine ci sono i più pericolosi, i 'duri e puri', che alla ...

