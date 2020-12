Paradiso delle Signore | la proposta di Armando mette in crisi Agnese

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020)8 Dicembre torna con una nuova puntata proprio questo pomeriggio, come sempre su Rai Uno: scopriamo qualche anticipazione. screenshoot Rai UnoAlle 15;55 come sempre ci aspetta un nuovo appuntamento su Rai Uno con la soap opera che da diversi anni sta avendo un grande riscontro da parte del pubblico e della critica e che continua ad andare in onda, nonostante tempo fa si sia parlato di una chiusura. Nella puntata di oggi ci saranno come sempre nuove trame che riguardano i personaggi della fiction, tra questi ancheche farà adunaimportante mentre i due sono intenti ad andare per mercatini di Natale. Ma non è tutto, sarà tempo si scoprire anche la reazione di Stefania che scoprirà che Federico ha un nuova famiglia, ovvero ...