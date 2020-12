Pandemia, un altro medico vittima del virus: le toccanti parole della figlia (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele Rizzi, medico di 64 anni, è morto all’Ospedale Sacco di Milano dopo esservi stato ricoverato per mesi a causa del Covid-19: il toccante messaggio della figlia. La curva epidemiologica pare che sia in, seppur lenta, discesa. I picchi di contagi toccati le scorse settimane lasciano spazio ad un andamento più confortante, frutto dice il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele Rizzi,di 64 anni, è morto all’Ospedale Sacco di Milano dopo esservi stato ricoverato per mesi a causa del Covid-19: il toccante messaggio. La curva epidemiologica pare che sia in, seppur lenta, discesa. I picchi di contagi toccati le scorse settimane lasciano spazio ad un andamento più confortante, frutto dice il L'articolo proviene da YesLife.it.

petergomezblog : Questa sera, dopo #Crozza, torno a indagare sul lato oscuro del successo a #laconfessione. Sul @Nove intervisterò… - AngelaAngelmi : RT @jacopo_iacoboni: Mentre l'Italia è in ginocchio come nessun altro in Europa per la pandemia, Conte si sta creando una struttura ad hoc… - Isabell86356282 : RT @jacopo_iacoboni: Mentre l'Italia è in ginocchio come nessun altro in Europa per la pandemia, Conte si sta creando una struttura ad hoc… - gmerigo : RT @maurovanetti: È una buona idea che la comunicazione scientifica su una pandemia sia gestita da Facebook? Tra l'altro la terza affermazi… - patriziadegioia : RT @jacopo_iacoboni: Mentre l'Italia è in ginocchio come nessun altro in Europa per la pandemia, Conte si sta creando una struttura ad hoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia altro Da lockdown a remote: così la pandemia ha cambiato il dizionario Il Sole 24 ORE Alle Hawaii per lavorare durante la pandemia

Smart working alle Hawaii: il progetto del 50esimo Stato americano per risollevare l'economia. Come candidarsi?

Scuola, la ricerca: miglioramento netto per gli studenti italiani in matematica e scienze

Finalmente una buona notizia per la scuola: gli studenti italiani sono migliorati in matematica e scienze. In un anno segnato dalla pandemia di Covid-19, con la scuola spesso al centro della polemica ...

Smart working alle Hawaii: il progetto del 50esimo Stato americano per risollevare l'economia. Come candidarsi?Finalmente una buona notizia per la scuola: gli studenti italiani sono migliorati in matematica e scienze. In un anno segnato dalla pandemia di Covid-19, con la scuola spesso al centro della polemica ...