Napoli, De Magistris conferma: «Il San Paolo non c'è più, inaugurazione con i tifosi»

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha confermato che lo Stadio San Paolo ha cambiato ufficialmente denominazione diventando Stadio Diego Armando Maradona. Dai microfoni di Radio1 il primo cittadino ha anche confermato che ci sarà una cerimonia inaugurativa ma solo con i tifosi. 

PER DIEGO – «Il San Paolo non c'è più. Ormai è ufficiale, formalmente si chiama "stadio Diego Armando Maradona. Ci sarà una cerimonia d'inaugurazione. Si farà una cosa molto bella, ma solo quando potranno esserci anche i tifosi».

