Napoli bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondo

(Di martedì 8 dicembre 2020) I medici dell’ospedale pediatrico Santobono dihanno salvato la vita della piccola Sofia affetta da una gravissima malattia genetica neuromuscolare, che porta alla morte entro i due anni di vita. Ladi 6aveva l’atrofia muscolare spinale (Sma), che è stata curata con una terapia genica innovativa: lo staff sanitario le ha somministrato quello che viene considerato ilpiùal. Si tratta del primo trattamento di questo tipo effettuato in Italia. leggi anche l’articolo —> “Un futuro per Melissa”, la colletta da 2 milioni per laaffetta da Sma1 All’ospedale pediatrico Santobono di, una bambina di nome Sofia, di meno di seicon atrofia muscolare spinale (Sma) è stata sottoposta ...