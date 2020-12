Milan, la crescita di Davide Calabria: da plusvalenza a inamovibile (Di martedì 8 dicembre 2020) Davide Calabria ha confermato a fatica il proprio posto al Milan la scorsa estate ma oggi è a tutti gli effetti da considerarsi un elemento fondamentale Davide Calabria è un pezzo pregiato del Milan di Stefano Pioli. Lo confermano i numeri: 14 le presenze, su 18 disponibili, accumulate nel corso di questa stagione. Tuttavia in estate la permanenza del terzino al Milan non era così scontata: per Elliott Calabria rappresentava una ghiotta occasione di fare plusvalenza e nei piani di Pioli emergeva sempre più l’idea di provare a rilanciare Conti. L’infortunio dell’ex Atalanta e la duttilità tattica di Saelemaekers, inizialmente chiamato per fare il laterale basso di destra, ha poi generato l’occasione che Davide ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)ha confermato a fatica il proprio posto alla scorsa estate ma oggi è a tutti gli effetti da considerarsi un elemento fondamentaleè un pezzo pregiato deldi Stefano Pioli. Lo confermano i numeri: 14 le presenze, su 18 disponibili, accumulate nel corso di questa stagione. Tuttavia in estate la permanenza del terzino alnon era così scontata: per Elliottrappresentava una ghiotta occasione di faree nei piani di Pioli emergeva sempre più l’idea di provare a rilanciare Conti. L’infortunio dell’ex Atalanta e la duttilità tattica di Saelemaekers, inizialmente chiamato per fare il laterale basso di destra, ha poi generato l’occasione che...

