Inter, Conte nei guai: il suo destino nelle mani di Eriksen? (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutte notizie per Conte che, in allenamento ha visto fermarsi uno dopo l'altro Nicolò Barella e Arturo Vidal. Nel momento più caldo della stagione (con tanti impegni ravvicinati e una Champions che si deciderà soltanto nelle battute finali) l'allenatore leccese dovrà fare a meno dei due pupilli in un centrocampo che mai come oggi sembra L'articolo

