Il colore di sera e San Donato Beach | Bologna si accende con i sublimi film low budget di Capozzi e Donatini

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Dipingere sotto la luce del giorno non va bene, attendo la luce della”. Basta scostare un attimo lo sguardo dal solito taglio di luce, come dal sempre identico menù della visione, per trovare piccole gioie del cinema. Ildi, documentario diretto da Spartaco, disponibile in questi giorni online al Festival del Cinema di Porretta 2020, è una di quelle opere d’arte dignitosamente e intensamente povere a cui ti aggrappi con gli occhi e che rimangono conficcate nel cuore, girata nel celebre quartiere della Bolognina (Navile) a, con al centro dell’inquadratura prima di tutto la nuca canuta, con spilla per capelli, dell’anziana signora Maria Concetta Cassarà. In campo scorre la divertita sorpresa di una settantenne nata in Sicilia, ma in Emilia da tempo, che nel 2010 viene ...