I numeri in chiaro La fisica Paolotti | «Si fanno meno tamponi Preoccupa il dato sugli operatori sanitari morti»

Leggi su open.online

(Di martedì 8 dicembre 2020) La situazione epidemiologica in Italia sta migliorando, ma molto lentamente, secondo l’Iss, che oggi in conferenza stampa ha analizzato i dati di oggi e quelli delle ultime settimane. A calare è il rapporto tra i test effettuati e i casi positivi, ma «è innegabile che questo miglioramento non sia rapido come nel periodo post lockdown di marzo», spiega a Open laDaniela, ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino. Siamo di fronte a un miglioramento fittizio? «Sicuramente le misure messe in atto in primavera erano state molto più drastiche. Quello che notiamo invece in queste settimane è una diminuzione abbastanza evidente nel numero dei. È vero che il tasso di positività sta scendendo, ma se diminuiamo entrambi i fattori di una frazione, il tasso di positività scende per forza. Quello che rimane costante e ...