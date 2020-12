Grande Fratello Vip 5, proteste per i voti dal Brasile in favore di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pubblico del Grande Fratello Vip 5 protesta con la produzione per i voti provenienti dal Brasile che avrebbero salvato pima Dayane Mello e poi Rosalinda Cannavò. Sul web montano la proteste per il televoto al Grande Fratello Vip 5: le ultime votazioni hanno evidenziato la pesante interferenza dei fan dal Brasile di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che creerebbero migliaia di account falsi per salvare le loro beniamine. Il regolamento del Grande Fratello Vip 5 prevede che i voti per le nomination possono arrivare solo dall'Italia ma grazie ai voti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pubblico delVip 5 protesta con la produzione per iprovenienti dalche avrebbero salvato pimae poi. Sul web montano laper il televoto alVip 5: le ultime votazioni hanno evidenziato la pesante interferenza dei fan daldi, che creerebbero migliaia di account falsi per salvare le loro beniamine. Il regolamento delVip 5 prevede che iper le nomination possono arrivare solo dall'Italia ma grazie ai...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Lul62111985 : @lumma91 Sì al Grande Fratello italiano, se si bestemmia si viene eliminati ????? - amoiltrash : MA GRANDE FRATELLO FAI FARE QUALCOSA A STI CRISTIANI. NUN SE PÒ CHE, AD OGNI DOMANDA, C'È UN PIPPONE DE N ORA #GFVIP -