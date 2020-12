Gran Bretagna | anche William Shakespeare è costretto a vaccinarsi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Londra, 8 dic – Laè il primo Paese occidentale a fare il vaccino anti Covid, e si sono affidati a quello del prototipo Pfizer/BioNTech., così, è statoa farlo. Certo, è solo un caso di omonimia con il poeta di Romeo e Giulietta., detto “Bill”, detto Bill dagli amici, è un arzillo 81enne e vive in una casa di cura del servizio sanitario pubblico inglese. E’ la seconda persona in assoluto anel Regno Unito, e il primo uomo. La prima, la paziente numero uno, è la nonna di 91 anni – tra una settimana – Margaret Keenan: “Questo farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere“, ha ...

Il premier britannico rifiuterà le 'oltraggiose' richieste #UE delle ultime ore. Johnson potrebbe poi annunciare ch… - Agenzia_Italia : Il primo uomo vaccinato in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare

