Elisabetta Gregoraci, l’ex di Briatore fa una sorpresa agli italiani (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Gregoraci a casa dopo il Gf vip, la conduttrice trova una grande sorpresa per lei: non può credere ai suoi occhi. Elisabetta Gregoraci torna a casa dopo il Gf vip e atrova una grande sorpresa ad aspettarla: la conduttrice non può credere ai suoi occhi. Ieri sera l’ex moglie di Briatore è uscita dalla Leggi su youmovies (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a casa dopo il Gf vip, la conduttrice trova una grandeper lei: non può credere ai suoi occhi.torna a casa dopo il Gf vip e atrova una grandead aspettarla: la conduttrice non può credere ai suoi occhi. Ieri seramoglie diè uscita dalla

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - verdequetqverde : RT @carezzaveloce: Una signora a Barbara D’Urso, in collegamento da Palermo, fa “sono Elisabetta, ma non sono famosa, non sono la Gregoraci… - pomeriggio5 : SONO ELISABETTA, NON LA GREGORACI La adoriamo #Pomeriggio5 - carezzaveloce : Una signora a Barbara D’Urso, in collegamento da Palermo, fa “sono Elisabetta, ma non sono famosa, non sono la Greg… - marvel1302 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP 'Flavio Briatore furibondo': soldi, voci sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregoraci... secon… -