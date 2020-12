Doppio Ronaldo, ma sono altri due gli insostituibili della Juventus (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ la Juventus di Ronaldo più che di Pirlo: doppietta di rigore del portoghese, ma sono due i protagonisti del successo sul Barcellona Una Juventus da impazzire. I bianconeri tornano una corazzata e travolgono il Barcellona sul proprio campo: 0-3 recita il tabellone al termine dei 90?, un risultato che significa anche primo posto nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ ladipiù che di Pirlo: doppietta di rigore del portoghese, madue i protagonisti del successo sul Barcellona Unada impazzire. I bianconeri tornano una corazzata e travolgono il Barcellona sul proprio campo: 0-3 recita il tabellone al termine dei 90?, un risultato che significa anche primo posto nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Fracasci83 : @PresMoratti Vale il doppio di ronaldo, il quale ha solo calciato 2 rigori, poi scomparso per 90 minuti - zazoomblog : Barcellona-Juventus 0-2 al 45: Ronaldo-McKennie firmano il sorprendente doppio vantaggio - #Barcellona-Juventus… - zazoomblog : Barcellona-Juventus 0-2 Live Ronaldo-McKennie firmano il sorprendente doppio vantaggio - #Barcellona-Juventus… - Bertolca10 : Doppio rigore per Cristiano Ronaldo e 0-3 per la Juve. #BarcaJuve #UCL - ylebio : Ronaldo era il doppio, lo ha buttato giù lui, io boh -