Covid, calano tamponi e positivi: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 503 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 30 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Casalbore; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 4, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 5, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Serino; – 1, residente nel comune di Trevico. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 503effettuati sono risultate positive al, 30 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 3, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Casalbore; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 4, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 5, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Serino; – 1, residente nel comune di Trevico. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato ...

CorriereUmbria : +++ COVID IN UMBRIA Ancora 9 morti, ma per fortuna calano i positivi #umbria #coronavirus #perugia #terni… - ScaranoVincenzo : Bollettino Task Force Covid-19, calano i positivi: 59. Nessun caso in Val d'Agri - - infoitinterno : Covid-19, meno casi ma calano i tamponi. E il virus circola nelle famiglie - ph_pluton : RT @fo1984: Nell’ultimo mese in #Liguria sono morte 681 persone di #covid, 14,5 deceduti/milione abitante. L’incidenza diminuisce a 205 cas… - laurapink74 : RT @spotornotimes: Covid a Spotorno, calano positivi e isolati: i numeri -