Champions | Lazio-Bruges 2-2 | biancocelesti agli ottavi 

La Lazio si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League, un risultato che mancava da 20 anni ai biancocelesti. La squadra di Inzaghi passa il turno con qualche patema nel finale grazie al pareggio per 2-2 con il Bruges all'Olimpico con i belgi ridotti in dieci uomini che colpiscono una clamorosa traversa nel recupero. Ai biancocelesti non bastano le reti di Correa e Immobile su rigore per conquistare i tre punti. La Lazio si qualifica come seconda del gruppo F con 10 punti dietro al Borussia Dortmund che si porta a 13 dopo il successo in rimonta 2-1 sullo Zenit San Pietroburgo. Per la sfida decisiva Inzaghi ha tutti a disposizione, in difesa ritrova Hoedt e in avanti schiera Correa vicino a Immobile con Milinkovic-Savic a centrocampo.

