Catania | prolungamento contrattuale fino al 2023 per Pinto

Leggi su itasportpress

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il Calciocomunica di aver definito ilal 30 giugnodel rapportocon il calciatore Giovanni. Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino osserva: "Avevamo raggiunto l’intesa con il ragazzo già nei mesi scorsi, decidendo insieme di attendere il momento del ritorno in campo, dopo l’infortunio, per formalizzare l’accordo. Con la conferma di, che in estate aveva destato l’interesse di altre società, intendiamo garantire alun atleta importante nel presente e in chiave futura”. L’esterno sinistro, che con il nostro club ha già collezionato 42 presenze impreziosite da 1 gol e 4 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali, esprime le sue sensazioni: "Ringrazio la dirigenza ...