Caso Suarez | i punti che non tornano e quello che emerge dall’inchiesta sull’Università di Perugia e la Juventus

Leggi su open.online

(Di martedì 8 dicembre 2020) IlLuis(l’esame farsa del calciatore uruguaiano che aveva bisogno del superamento dell’esame di lingua italiana per diventare cittadino italiano ed essere acquistato dalla) si arricchisce – si fa per dire – di dettagli che hanno del comico: un comico che si inserisce in un quadro desolante, quanto meno a livello morale. La procura diha ricostruito nelle 48 pagine di richiesta di misura cautelare che hanno portato all’interdizione dei vertici dell’università ditutto il percorso che ha portato all’esame del calciatore. Il cui livello di italiano è tutto nelle parole del suo esaminatore, Lorenzo Rocca, mentre chiacchiera con un amico la sera prima della prova. «Parla italiano para amigos», mettendo la s alla fine delle parole. Ma l’esame deve andare bene. Per ...