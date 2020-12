Bufera al GF Vip 5 per i voti truccati: Rosalinda Cannavò è la preferita (Di martedì 8 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip conti non tornano, è il caso di dirlo. Nonostante i sondaggi in settimana dessero tra le meno votate Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò, sancendo come preferita dal pubblico Stefania Orlando, alla fine tra lo stupore generale è stata la prima a trionfare. A ben vedere, però, non si tratta di una vittoria limpida e i telespettatori più attenti, quelli che navigano sui social, se ne sono accorti subito. Al GF Vip 5 il mistero dei voti truccati: il pubblico insorge Sembra infatti che la maggior parte dei voti provenissimo da Spagna e Brasile, due Paesi che sostengono apertamente Dayane Mello e l’amica Rosalinda, invitando gli utenti del web a farsi decine di profili falsi per votare. La cosa però non è permessa dal regolamento del Grande Fratello Vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip conti non tornano, è il caso di dirlo. Nonostante i sondaggi in settimana dessero tra le meno votate Adua Del Vesco/, sancendo comedal pubblico Stefania Orlando, alla fine tra lo stupore generale è stata la prima a trionfare. A ben vedere, però, non si tratta di una vittoria limpida e i telespettatori più attenti, quelli che navigano sui social, se ne sono accorti subito. Al GF Vip 5 il mistero dei: il pubblico insorge Sembra infatti che la maggior parte deiprovenissimo da Spagna e Brasile, due Paesi che sostengono apertamente Dayane Mello e l’amica, invitando gli utenti del web a farsi decine di profili falsi per votare. La cosa però non è permessa dal regolamento del Grande Fratello Vip, ...

passionmakeup_ : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel #televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della #Rai? http… - eltweetsz : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel #televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della #Rai? http… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ non si placa la bufera sulle anomalie nel televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della Rai?… - Gresy73 : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel #televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della #Rai? http… - nicolettasagges : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel #televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della #Rai? http… -