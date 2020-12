Boom per il cashback | la app IO in tilt | 6000 accessi al secondo Il video

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020)per il, la app IO inalRoma, 7 dic. (askanews) – Da oggi è possibile attivare le carte di pagamento sull’app IO. Da domani, infatti, prende il via l’extradi Natale, con cui si può ottenere un rimborso per gli acquisti effettuati con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, benzinai e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online. Basta la carta di identità elettronica o l’identità digitale Spid per registrarsi. Un programma che si articola in quattro periodi, il primo sperimentale va dall’8 al 31 dicembre 2020. Non c’è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto fa accumulare il 10% dell’importo speso. Si ottine il...