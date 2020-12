Anticipazioni Sanremo 2021 | svelata la lista dei possibili concorrenti

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono usciti i primi nomi degli artisti Big dicondotto da Amadeus. Vediamo insieme la(ScreenshotGiovani)Stiamo attendendo tutti quanti la nuova edizione del Festival di, che vedrà nuovamente al timone Amadeus, riconfermato dopo l’indescrivibile successo dello scorso anno. Sembra proprio che in questo momento si stia ultimando ladeiBig di. Sarebbero più di 300 i brani che ha ascoltato il direttore artistico Amadeus e tra i nomi degli artisti spiccano quelli di Gaia Gozzi, vincitrice di ‘Amici19’ e di Fedez, per la prima volta sul palco dell’Ariston. LEGGI ANCHE: Chiara ...

infoitcultura : Verissimo anticipazioni oggi: Marco Carta si sposa con Sirio e sogna Sanremo - SocialArtistOF : .@MARCOCARTA85: 'Vorrei tanto tornare a Sanremo.' -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Sanremo

Ospiti in trasmissione l’assessore al turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, il presidente provinciale della Federalberghi Igor Varnero e l’agente immobiliare Carlo De Andreis Bessone.Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo che verrà nuovamente condotta da Amadeus. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito Il Fatto quotidiano, in queste ore si ...