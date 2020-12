Ancona, giovane ucciso in strada in pieno giorno: cos’è successo (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancona, accoltellato in pieno giorno in via Maggini. I carabinieri hanno già fermato un ragazzo che aveva ancora le mani sporche di sangue Delitto in pieno giorno in via Maggini. Erano le 13 circa quando nei pressi di Villa Igea un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato da un uomo che è poi dileguato. Michele Martedì è il nome della vittima. Secondo le ultime notizie i carabinieri avrebbero fermato un coetaneo della vittima nello stabile vicino al luogo del fatto. Le forze dell’ordine sono state subito all’allertate e hanno fermato un ragazzo con le mani ancora sporche di sangue e sotto shock. Sul posto sono giunti pure i soccorsi del 118 e la Croce gialla di Ancona ma la morte del giovane è stata quasi istantanea. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020), accoltellato inin via Maggini. I carabinieri hanno già fermato un ragazzo che aveva ancora le mani sporche di sangue Delitto inin via Maggini. Erano le 13 circa quando nei pressi di Villa Igea un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato da un uomo che è poi dileguato. Michele Martedì è il nome della vittima. Secondo le ultime notizie i carabinieri avrebbero fermato un coetaneo della vittima nello stabile vicino al luogo del fatto. Le forze dell’ordine sono state subito all’allertate e hanno fermato un ragazzo con le mani ancora sporche di sangue e sotto shock. Sul posto sono giunti pure i soccorsi del 118 e la Croce gialla dima la morte delè stata quasi istantanea. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

