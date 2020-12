Amore e coppie gay, il discorso di Cristiano Malgioglio fa infuriare il web (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio si è molto avvicinato a Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip, proprio al giovane ha fatto un discorso su Amore e coppie gay che ha fatto infuriare i fan. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 si parla spesso d’Amore in questi giorni, Tommaso Zorzi ha infatti ammesso che il suo sentimento nei confronti di Francesco Oppini, ammettendo che il suo affetto va ben al di là dell’amicizia. Il primo a strappargli questa confidenza è stato proprio Cristiano Malgioglio che dal suo ingresso nella casa ha preso sotto la sua di protezione in giovane influencer, al quale ha voluto dare qualche consiglio per quanto riguarda l’Amore. Proprio le parole del paroliere su ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020)si è molto avvicinato a Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip, proprio al giovane ha fatto unsugay che ha fattoi fan. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 si parla spesso d’in questi giorni, Tommaso Zorzi ha infatti ammesso che il suo sentimento nei confronti di Francesco Oppini, ammettendo che il suo affetto va ben al di là dell’amicizia. Il primo a strappargli questa confidenza è stato proprioche dal suo ingresso nella casa ha preso sotto la sua di protezione in giovane influencer, al quale ha voluto dare qualche consiglio per quanto riguarda l’. Proprio le parole del paroliere su ...

soindecisa : Il fatto che la gente desideri relazioni gay e feticizzi le coppie omosessuali oltre ad essere preoccupante indica… - floxrencewelch : Ma solo nelle coppie delle serie tv succede che poi la presunta coppia si litiga e si fanno guerra per amore, mi to… - AnnaCreazioni : @SirDistruggere Ho confezionato le bomboniere per le unioni civili di coppie con più di 20 anni di amore. - thessadcactus : l'amore esiste in natura. Le coppie sono un'invenzione dell'uomo - Fabrizi55350379 : @sbonaccini pensate allo strazio che da un anno stanno attraversando le coppie 'non ufficializzate' per ottenere un… -