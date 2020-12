Accoltellato in strada, muore un parrucchiere di 26 anni: arrestato un amico coetaneo (Di martedì 8 dicembre 2020) ANCONA - Paura e terrore nel capoluogo. Un ragazzo di 26 anni, un parrucchiere con la passione del calcio a cinque, è stato Accoltellato in strada vicino a Villa Igea, in via Maggini ed è morto poco ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 8 dicembre 2020) ANCONA - Paura e terrore nel capoluogo. Un ragazzo di 26, uncon la passione del calcio a cinque, è statoinvicino a Villa Igea, in via Maggini ed è morto poco ...

infoitinterno : Ancona: giovane accoltellato e ucciso in strada. Fermato il presunto aggressore - infoitinterno : Accoltellato in strada in via Maggini, muore un 26enne. Arrestato un amico - repubblica : Ancona, giovane accoltellato ed ucciso in strada da un ex compagno di scuola [aggiornamento delle 20:24] - Piergiulio58 : Ancona, giovane accoltellato ed ucciso in strada da un ex compagno di scuola - la Repubblica ???? - Yogaolic : RT @repubblica: Ancona, giovane accoltellato ed ucciso in strada [aggiornamento delle 14:33] -