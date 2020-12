UFFICIALE Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza

(Di lunedì 7 dicembre 2020)è undel. L’attaccante ha siglato un contratto sino al Giugno 2021 e indosserà la maglia numero 45è undel. L’attaccante ha siglato un contratto sino al Giugno 2021 e indosserà la maglia numero 45. LA NOTA DEL CLUB – A rinforzare ilarriva, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2021. L’attaccante numero 45 è ilitaliano in attività che conta più reti con la maglia della Nazionale, 14, in 36 presenze. Suo anche il gol decisivo nell’ultima vittoria azzurra ai Mondiali, Italia-Inghilterra 2-1 del 14 giugno 2014. Vanta 141 presenze con 52 gol in ...

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante ha siglato un contratto sino al Giugno 2021 e indosserà la maglia numero 45 ...Mario Balotelli ha firmato il contratto fino al termine della stagione con il Monza ma, diversamente da quanto accade in genere per i nuovi acquisti, per ora non sono in programma interviste né confer ...