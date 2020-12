Ue: Berlusconi, 'Recovery plan in pericolo per divisioni maggioranza' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Rimane indispensabile un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse del Recovery fund. Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati e mettono addirittura in pericolo queste risorse vitali per il futuro del Paese. Forza Italia anche in questa fase drammatica non viene meno alla sua identità, alla sua storia, ai suoi valori". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Rimane indispensabile un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse delfund. Oggi le contraddizioni dellarischiano di farci arrivare impreparati e mettono addirittura inqueste risorse vitali per il futuro del Paese. Forza Italia anche in questa fase drammatica non viene meno alla sua identità, alla sua storia, ai suoi valori". Lo ha affermato Silvio, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia.

zazoomblog : Berlusconi: riforma Mes no Mes sanitario e accordo su Recovery sì - #Berlusconi: #riforma #sanitario - TV7Benevento : Ue: Berlusconi, 'Recovery plan in pericolo per divisioni maggioranza'... - tino_elle : @EnricoLetta no non è normale ma ricordiamoci che è il paese dei berlusconi dei grillo e mettiamoci pure Salvini e… - hewhowasliving : Dopo quattro anni e una famiglia di collusi sotto inchiesta, Renzi potrebbe comunque aver confezionato la crisi di… - arca_zagortnay : @Hit_E_K per me solo mezze verità.... non voglio chiarimenti complessivi... ma una risposta la gradirei.... perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Recovery Ue: Berlusconi, 'Recovery plan in pericolo per divisioni maggioranza' Il Tempo Ue: Berlusconi, 'Recovery plan in pericolo per divisioni maggioranza'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Rimane indispensabile un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse del Recovery fund. Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati ...

Recovery: Berlusconi, contraddizioni maggioranza mettono in pericolo risorse

Roma, 07 dic 18:59 - (Agenzia Nova) - Secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "rimane indispensabile un accordo complessivo sull’utilizzo delle risorse del Recovery fund".

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Rimane indispensabile un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse del Recovery fund. Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati ...Roma, 07 dic 18:59 - (Agenzia Nova) - Secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "rimane indispensabile un accordo complessivo sull’utilizzo delle risorse del Recovery fund".