Trova in giardino un orso bruno che sta per ammazzare il suo cane: prende la bestia a pugni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha preso a pugni sul muso un orso di quasi 160 kg per difendere il suo amato cane, un pitbull salvato dal canile di nome Buddy. Siamo a Grass Valley, Nevada County, e Kaleb Benham si Trovava a casa, il giorno prima del Ringrazimento. A un certo punto ha sentito ringhiare in giardino ed è uscito: lì ha visto il suo Buddy tra le grinfie dell’orso bruno, che lo stava trascinando dalla testa. La storia la racconta il Daily Mail. L’uomo si è subito buttato addosso all’orso per salvare il suo cane: “L’unica cosa che ho pensato in quello momento è stata che dovevo salvare il mio piccolo”, ha detto Kaleb alla CBS Sacramento. L’uomo è riuscito a raggiungere l’orso, l’ha preso per la gola e l’ha colpito sul muso e sugli occhi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha preso asul muso undi quasi 160 kg per difendere il suo amato, un pitbull salvato dal canile di nome Buddy. Siamo a Grass Valley, Nevada County, e Kaleb Benham siva a casa, il giorno prima del Ringrazimento. A un certo punto ha sentito ringhiare ined è uscito: lì ha visto il suo Buddy tra le grinfie dell’, che lo stava trascinando dalla testa. La storia la racconta il Daily Mail. L’uomo si è subito buttato addosso all’per salvare il suo: “L’unica cosa che ho pensato in quello momento è stata che dovevo salvare il mio piccolo”, ha detto Kaleb alla CBS Sacramento. L’uomo è riuscito a raggiungere l’, l’ha preso per la gola e l’ha colpito sul muso e sugli occhi ...

