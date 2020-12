Traffico Roma del 07-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della Capitale non mancano Tuttavia segnalazioni di incidenti attenzione quindi un incidente avvenuto sulla via Urbana all’altezza di piazza dell’esquilino analoga situazione su via di Casal Selce prudenza per un incidente avvenuto in prossimità della via Aurelia alla mattino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio in direzione di via Cesare Baronio chiuse anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio sempre all’altezza di via Latina verso via della Caffarella sulla linea C della metropolitana riaperta la stazione Malatesta in precedenza chiusa per un guasto tecnico mentre sulla linea sempre della metropolitana su disposizione della Questura domani 8 dicembre possibili chiusure delle fermate Spagna e ...