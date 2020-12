Stella di Natale o Poinsettia: come curarla e farla rifiorire per le Feste (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Stella di Natale, o Poinsettia, è di buon auspicio e il suo colore rosso fuoco è il simbolo delle Feste: proprio in questo periodo raggiunge la sua massima fioritura. Questa pianta tipicamente invernale è piuttosto delicata e soffre se non viene curata bene. come curarla, allora, una volta passate le Feste? Curiose? Ecco come curarla al meglio tra Dicembre e Gennaio Partiamo proprio dall’inizio, quando la Stella di Natale ha il suo massimo splendore, dicembre! Alcuni consigli pratici per mantenere a lungo la sua bellezza. Anzitutto, dovete sapere che questa pianta non va esposta direttamente ai raggi del sole ma ricordatevi che necessita di luce. Non tenere la Stella di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi, o, è di buon auspicio e il suo colore rosso fuoco è il simbolo delle: proprio in questo periodo raggiunge la sua massima fioritura. Questa pianta tipicamente invernale è piuttosto delicata e soffre se non viene curata bene., allora, una volta passate le? Curiose? Eccoal meglio tra Dicembre e Gennaio Partiamo proprio dall’inizio, quando ladiha il suo massimo splendore, dicembre! Alcuni consigli pratici per mantenere a lungo la sua bellezza. Anzitutto, dovete sapere che questa pianta non va esposta direttamente ai raggi del sole ma ricordatevi che necessita di luce. Non tenere ladi ...

