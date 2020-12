Roma | maxirissa tra ragazzini In centinaia senza mascherina

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Stefano Vladovich Si sono picchiati sulla terrazza del Pincio, dispersi dalla polizia. La miccia: una lite sui social tra due ragazze Maxi rissa al Pincio, a, fra 16enni. Volevano passare il sabato pomeriggio nelle vie dello shoppingin barba alle norme anti covid, sfidando polizia e carabinieri. «Usciamo di casa, vediamoci tutti in piazza» il tam tam sui social fra i ragazzi della periferia sud est della capitale. Alle 17 i giardini di villa Borghese sono strapieni di giovani. Una sfida fra due ragazze, una del Tuscolano e una del quartiere Trieste, per un diverbio di alcuni giorni fa la scintilla che in pochi minuti fa esplodere un pestaggioprecedenti fra i loro amici. Secondo i primi testimoni ascoltati dagli inquirenti, le due ragazze, J. e V., dopo essersi insultate ...