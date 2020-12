Recovery | la Bellanova si scaglia contro Conte | «Comportamento inaccettabile | così finisce tutto»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Spalle coperte dal segretario Matteo Renzi e dalla pattuglia parlamentare, i ministri di Italia Viva Teresaed Elena Bonetti sono entrate a Palazzo Chigi come si arriva sul campo di battaglia. Sul tavolo c’era la questione della “governance del”, ovvero, detta brutalmente, di chi dovrà gestire i 209 miliardi di euro previsti per l’Italia. I renziani non ci stanno a mollare il “bottino” nelle mani di una task force che, di fatto, risponderebbe solo al premier Giuseppe. Vogliono il loro posto a tavola e, per ottenerlo, si dicono disposti ad arrivare allo strappo. Ottenendo, intanto, un rinvio: il via libera definitivo al, da quanto trapelato pochi minuti prima del Consiglio dei ministri, iniziato con due ore di ritardo, è slittato a mercoledì sera. Si prende tempo su tempo, ...