“Oddio | ma che succede?!” Live – Non è la D’urso | attimi di panico durante la diretta Si spegne tutto | ospiti impauriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) A– Non è laè calato il buio pesto per diversi minutiladi domenica 6 dicembre 2020. L’inconveniente tecnico si è verificato per una manciata di minuti tra le 21,30 e le 21,40. Tutta colpa di un blackout improvviso che ha coinvolto Cologno Monzese e dintorni. Barbara, ‘padrona di casa’ del talk del prime time della rete ammiraglia Mediaset, se l’è comunque cavata egregiamente nel momento di ‘nero’. D’altra parte la conduttrice campana è navigatissima in tema dirette del piccolo schermo e quindi riuscita comunque ad ovviare al problema senza farsi prendere dal. E luce non fu! “Siamo ine questo è anche il bello”, ha specificato Barbara che quando è avvenuto il blackout stava disquisendo con gli...