Nuovo Dpcm Natale, c’è una falla nel testo. Niente sanzioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Nuovo Dpcm Natale varato dal Governo ha un ‘buco’. Nel testo mancano multe e sanzioni per la violazione dei divieti. Intanto, per i controlli, si prepara a scendere in campo un esercito di 70mila uomini Nuovo Dpcm Natale: l’Italia s’avvia a trascorrere festività super blindate. Un esercito di 70mila uomini è già pronto a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilvarato dal Governo ha un ‘buco’. Nelmancano multe eper la violazione dei divieti. Intanto, per i controlli, si prepara a scendere in campo un esercito di 70mila uomini: l’Italia s’avvia a trascorrere festività super blindate. Un esercito di 70mila uomini è già pronto a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - asbiaaa : RT @Maricler: In Italia c'è un mondo intero fatto di famiglie senza sangue e senza tetto, di adulti divorziati non conviventi, lontani dall… - VivMilano : RT @thewatcherpost: Pillole del 03.12 ?? • #dpcm Natale in serata • #misiani no a patrimoniale nuovo scostamento • #EMA a dicembre riunion… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Il Sole 24 ORE L'attore si è sfogato in diretta a L'aria di domenica

Claudio Amendola si è lasciato andare ad uno sfogo durante la puntata de L’aria di domenica che è andata in onda il 6 dicembre. In studio stavano discutendo del nuovo Dpcm e delle restrizioni per il N ...

Prorogata l’allerta meteo. In Campania altre 12 ore difficili

Prorogata l’allerta meteo in tutta la Campania. Si tratta della criticità di tipo gialla che per altre 12 ore accompagnerà di conseguenza, anche la città di Torre Annunziata. Infatti sono state numero ...

Claudio Amendola si è lasciato andare ad uno sfogo durante la puntata de L’aria di domenica che è andata in onda il 6 dicembre. In studio stavano discutendo del nuovo Dpcm e delle restrizioni per il N ...Prorogata l’allerta meteo in tutta la Campania. Si tratta della criticità di tipo gialla che per altre 12 ore accompagnerà di conseguenza, anche la città di Torre Annunziata. Infatti sono state numero ...