Non è la d’Urso, Brosio fa una battuta choc su Luxuria: “Meglio sentire il profumo di donna che altro” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Paolo Brosio ha replicato a Vladimir Luxuria con una battuta infelice che ha fatto indignare molti telespettatori di Live Nella puntata del 6 dicembre di Live-Non è la d’Urso, si è discusso anche della storia d’amore tra Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Una storia che fa storcere il naso a tante persone, tra cui anche Vladimir Luxuria. L’attivista infatti ha dichiarato di non credere affatto all’amore di Maria Laura per Brosio, per il fatto che lo stia sfruttando solo per visibilità. “Se Maria Laura e Brosio stanno insieme allora sono la regina Elisabetta e parlo inglese” ha dichiarato Luxuria in studio. A quel punto, i due piccioncini hanno fatto di tutto di convincere il pubblico e l’ex parlamentare di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Paoloha replicato a Vladimircon unainfelice che ha fatto indignare molti telespettatori di Live Nella puntata del 6 dicembre di Live-Non è la, si è discusso anche della storia d’amore tra Paoloe la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Una storia che fa storcere il naso a tante persone, tra cui anche Vladimir. L’attivista infatti ha dichiarato di non credere affatto all’amore di Maria Laura per, per il fatto che lo stia sfruttando solo per visibilità. “Se Maria Laura estanno insieme allora sono la regina Elisabetta e parlo inglese” ha dichiaratoin studio. A quel punto, i due piccioncini hanno fatto di tutto di convincere il pubblico e l’ex parlamentare di ...

trash_italiano : Live - Non c’è la d’Urso #noneladurso - pistgino : @mapijonderculo_ A non è là D’Urso il programma più bello è la pubblicità - Fortuna59982157 : @carmelitadurso Ad una certa età, non avendo nulla altro da fare, legge i messaggi. Ma si rende conto Sig. D'Urso,… - Gazzettino : #paolo brosio, audio choc della fidanzata a #live non è la d'urso. «Sta con lui per arrivare al successo» - eniiolucherini : RT @salvospampinato: non mi fido di quelli che vanno dalla d’urso e neanche di quelli che vanno da fazio -

