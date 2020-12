"Non ci facciamo dettare le scelte da nessuno". Berlusconi, frecciata epocale ad alleati e avversari (Di lunedì 7 dicembre 2020) Silvio Berlusconi smentisce sul nascere tutti quei rumors che vedono Forza Italia pronta a rimangiarsi la parola sul Mes il 9 dicembre. "Siamo e restiamo un'opposizione responsabile - ha premesso in un intervento in videoconferenza con il partito di cui è leader -, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l'Italia approvi una riforma del Mes che non ci convince". Il Cavaliere ammette che "siamo un'opposizione convintamente europeista, siamo parte del Ppe, la maggiore famiglia politica europea", ma - e qui arriva il punto -. il Ppe non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul Mes, che d'altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea". Per Berlusconi, così come per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Silviosmentisce sul nascere tutti quei rumors che vedono Forza Italia pronta a rimangiarsi la parola sul Mes il 9 dicembre. "Siamo e restiamo un'opposizione responsabile - ha premesso in un intervento in videoconferenza con il partito di cui è leader -, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l'Italia approvi una riforma del Mes che non ci convince". Il Cavaliere ammette che "siamo un'opposizione convintamente europeista, siamo parte del Ppe, la maggiore famiglia politica europea", ma - e qui arriva il punto -. il Ppe non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul Mes, che d'altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea". Per, così come per gli ...

GassmanGassmann : 60.078 morti con #COVID19 in Italia fino ad oggi. Perché la loro morte non sia stata vana, e per rispetto di tutti… - beppe_grillo : “Non voglio perdere la mia libertà!”, “Voglio lavorare, non voglio l’elemosina!”, “Il #RedditodiBase è voluto dal n… - virginiaraggi : Solidarietà a @FedeAngeli per le minacce e i pesanti insulti ricevuti sui social dopo un suo sopralluogo a San Basi… - artvhazza : RT @6dimattina_: 2021 non facciamo scherzi ti querelo - iminharrysheart : Per me è una domanda più che lecita, la stessa che ci facciamo noi da giorni e ancora sono schioccata... vinto solo… -