Libano, la legge sulla tortura non funziona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ottobre del 2017 il parlamento libanese approvò una legge sul reato di tortura. A oltre tre anni di distanza, si può concludere che quella norma semplicemente non funziona. A questa conclusione è giunta Amnesty International dopo aver esaminato gli esiti di 32 denunce di tortura. L’ostacolo che si frappone alla richiesta di giustizia è sempre lo stesso: le indagini vengono affidate agli stessi corpi dello stato autori delle torture. Il caso più noto, nonché il primo dall’entrata in vigore della legge, è quello dell’attore Ziad Itani. Seguiamo passo passo la sua storia, fino alla beffa finale. Itani viene arrestato il 23 novembre 2017 per la falsa accusa di aver spiato in favore di Israele. Quando per la prima volta compare di fronte a un magistrato militare, descrive nei minimi dettagli le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ottobre del 2017 il parlamento libanese approvò unasul reato di. A oltre tre anni di distanza, si può concludere che quella norma semplicemente non. A questa conclusione è giunta Amnesty International dopo aver esaminato gli esiti di 32 denunce di. L’ostacolo che si frappone alla richiesta di giustizia è sempre lo stesso: le indagini vengono affidate agli stessi corpi dello stato autori delle torture. Il caso più noto, nonché il primo dall’entrata in vigore della, è quello dell’attore Ziad Itani. Seguiamo passo passo la sua storia, fino alla beffa finale. Itani viene arrestato il 23 novembre 2017 per la falsa accusa di aver spiato in favore di Israele. Quando per la prima volta compare di fronte a un magistrato militare, descrive nei minimi dettagli le ...

