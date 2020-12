La Scala sfonda la ‘quinta’ parete | così mostra al mondo il suo indomito coraggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Una serata di gala tutta particolare, quella di oggi alla. Potremmo ribaltare però l’infausto annuncio della chiusura al pubblico in presenza dell’amatissimo “tempio della lirica” milanese con un “Aperto per Covid”: aperto per il. Il teatronon la “quarta” ma una sorta di “quinta”e va invisione su Rai1 per testimoniare l’del teatro di non cedere di fronte alla pandemia che sta mettendo in ginocchio economie, stati, famiglie, persone e anche ildello spettacolo e della cultura. Non ci sarà l’attesa Lucia di Lammermoor in cartellone ma una serata, “A riveder le stelle”, a inaugurare la stagione scaligera nell’anno centenario dantesco. Una sfilata di talenti e competenze che si sviluppano e muovono ...