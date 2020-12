"La patrimoniale? Ma di che c***o parliamo?". L'imprenditore demolisce la sinistra a La7: "Guardate il mutuo dei parlamentari" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un duro, anzi durissimo sfogo. A L'Aria Che Tira, il programma di La7, Gianluigi Cimmino perde la pazienza. L'amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, interpellato da Francesco Magnani sulla patrimoniale, esordisce: "La patrimoniale non sarà mai approvata da questo governo, andatevi a guardare i dati dei parlamentari che hanno acceso un mutuo in questa legislatura. Nessuno di loro farà qualcosa che va contro il loro interesse. L'ideologia di questo governo si ferma davanti all'interesse personale, quindi la patrimoniale non si farà mai". Un'uscita che il conduttore tenta di liquidare in fretta: "Cimmino non ha una grande stima di questa classe politica, però proviamo a ragionare sulla logica di questa proposta". Immediata la replica dell'imprenditore: "Se si vuole usare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un duro, anzi durissimo sfogo. A L'Aria Che Tira, il programma di La7, Gianluigi Cimmino perde la pazienza. L'amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, interpellato da Francesco Magnani sulla, esordisce: "Lanon sarà mai approvata da questo governo, andatevi a guardare i dati deiche hanno acceso unin questa legislatura. Nessuno di loro farà qualcosa che va contro il loro interesse. L'ideologia di questo governo si ferma davanti all'interesse personale, quindi lanon si farà mai". Un'uscita che il conduttore tenta di liquidare in fretta: "Cimmino non ha una grande stima di questa classe politica, però proviamo a ragionare sulla logica di questa proposta". Immediata la replica dell': "Se si vuole usare ...

borghi_claudio : Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usat… - borghi_claudio : Governo impedisce lo sci. Il bancario non va a sciare e risparmia 2000€. Sembra più ricco e Fratoianni chiede la pa… - NicolaPorro : Un emendamento Leu-Pd introduce una #patrimoniale che colpirà la stragrande maggioranza degli italiani. La vecchia… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Di che c*** parliamo?'. In studio a #lariachetira l'imprenditore Gianluigi #Cimmino contro la sinistra per la #patrim… - Libero_official : 'Di che c*** parliamo?'. In studio a #lariachetira l'imprenditore Gianluigi #Cimmino contro la sinistra per la… -